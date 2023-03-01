انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى لمبادرة «طلاب من أجل المناخ» بجامعة المنصورة

استضافت كلية الآداب جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لمبادرة "طلاب من أجل المناخ'' ماهية التغيرات المناخية، الأسباب والمواجهة" فى إطار تنفيذ الجامعة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تحت رعاية دكتور يوسف شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة دكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع، ودكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ودكتور أشرف طارق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف دكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب.



حاضر خلال اليوم الأول الدكتور أيمن العمري وكيل كلية الزراعة، الدكتور مسعد سلامة وكيل كلية الآداب، الدكتور سماح حافظ وكيل كلية التجارة، الدكتور أحمد القناوي بقسم الجغرافيا بكلية التربية.

وتحدث الدكتور محمود الجعيدي خلال كلمته عن أهمية المبادرة وتعريف التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من طلاب الجامعة للمشاركة فى الدورة التدريبية حيث سجل في الندوة أكثر من 500 طالب من مختلف الكليات وسيحاضر بفعاليات الدورة التدريبية نخبة من الأساتذة والمتخصصين فى التغيرات المناخية بجامعة المنصورة.

وأكدت دكتور سماح حافظ على أهمية الاقتصاد الأخضر وهل البيئة تؤثر على الاقتصاد أم العكس ؟ كما تحدثت عن ظاهرة الاحتباس الحراري والأزمة المالية التي حدثت في عام 2007-2008 وتأثيرها على الاقتصاد والبيئة وأزمة جائحة كورونا وكيفية عمل تكيف مع الحالة الاقتصادية وكيفية تحقيق الاقتصاد الأخضر وإدارة المخلفات، واستخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف الدكتور أيمن الغمري أن هناك تغيرات مناخية قديمة الأزل وهناك تغيرات طارئة وأسبابهم وتأثيراته على النبات وكيفية التعامل معه وتقليل التصحر والجفاف وكيفية مواجهة النفايات الصلبة.

وأردف الدكتور أحمد القناوي قائلا إن الهدف الأساسي من اليوم التدريبي هو زيادة الوعي عن طلاب الجامعة بقضية التغيرات المناخية (أسبابها - نتائجها - كيفية التعامل معها - دور الطلاب في التكيف) وأن الخطوة الأساسية لزيادة الوعي هو تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بقضية التغيرات المناخية وهل نعيش في عالم من المناخ المتغير أم نعيش في عصر من "التغيرات المناخية" وهل التغيرات المناخية الحالية هي حلقة في سلسلة من التغيرات التي شهدها العالم منذ بداية الخليقة أم هي حالة طارئة مرتبطة بهذا العصر.

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