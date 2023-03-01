الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة دمياط»: تشكيل لجان لمتابعة المستشفيات الحكومية على مدار 24 ساعة

صحة دمياط
صحة دمياط

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد في حضور الدكتور محمد بدران والدكتور ضياء داوود وكيلا مديرية الصحة بدمياط وقيادات المديرية ومديري الإدارات الفنية المعنية ونواب ووكلاء المستشفيات .

وأثنى في بداية الاجتماع على الأداء المميز لإدارات المستشفيات ولجميع الأطقم الطبية  علي ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.

حيث تم في الاجتماع استعراض عدد من المواضيع من أهمها: التأكيد على تشكيل لجان للمرور الدوري على مدار ٢٤ ساعة من مديري المستشفيات ونواب المديرين والوكلاء  والمديرين المناوبين والتأكد من الانضباط  ومتابعة سير العمل وتواجد الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية المرجوة والتأكد من تفعيل دور اللجان المشكلة من المدير المالي والإداري  وذلك لمراجعة الأعمال الإدارية.

وشدد الدكتور وكيل الوزارة على ضرورة تكاتف جهود جميع العاملين من أطباء وتمريض وإداريين بالمستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الصحية بما يساهم في تطوير أداء المنظومة الصحية داخل المحافظة مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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