«غرفة الإسكندرية» تستقبل وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى لبحث سبل التعاون

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدًا رفيع المستوى من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مكونًا من السيد راجيف واداوني وزير مفوض للشئون الاقتصادية، وكل من إليزابيث ستراتون مسئول الشئون التجارية والاستثمارية، وريبيكا هانت مسئول شئون الطاقة والنقل، ومحمد الحسيني أخصائي اقتصادي، ورانيا الشريف، أخصائية اقتصادية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء قدم الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق غرفة الإسكندرية، نبذة عن الغرفة ودورها باعتبارها حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية، إضافة إلى المكانة التاريخية للغرفة، باعتبارها أقدم الغرف التجارية، والتي مر على إنشائها 100 عام.

وأضاف أنه من الضروري العمل على عقد اتفاقيات تجارية بين مصر وأمريكا، كاتفاقيات السوق الأوروبية، والاستفادة من الإعفاءات التي يتم إقرارها بناءً على تلك الاتفاقيات.

وأشار إلى أهمية تعظيم حجم التبادل التجاري بين الجانبين المصري والأمريكي، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري إلى 8.6 مليار خلال العام الماضي، ويجب التعاون لزيادة تلك القيمة، مؤكدًا أهمية العمل على جذب الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية.

من جانبه أوضح راجيف واداوني وزير مفوض للشئون الاقتصادية، أن الهدف من اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، خاصة بعد مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأمريكا.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا ممتدة ومستمرة على كافة المستويات، فزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لواشنطن لحضور القمة الأمريكية الإفريقية، وسبقتها زيارة الرئيس بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ COP 27، دليل واضح على ذلك، خاصة أن تلك الزيارات جاءت في وقت أصبح فيه التنسيق المتزايد فيما يتعلق بالعديد من التحديات الإقليمية والعالمية أمرًا محوريًا لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة أهمية التعاون بين الجانبين في التجارة والتكنولوجيا والمناخ، إضافة إلى ضرورة التعاون في مجالات الطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة، وفتح المزيد من سبل التعاون وتقوية العلاقات.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبوإسماعيل، والمهندس البديوي السيد، ومحمد حفني، والمهندس هاني شمسية، ومحمد فتح الله، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

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