مصدر يكشف مصير شريف إكرامى مع بيراميدز

اتخذ مسئولو نادي بيراميدز قرارًا مفاجئًا في مستقبل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وغاب إكرامي عن المشاركة مع بيراميدز منذ فترة طويلة بسبب الاعتماد على أحمد الشناوي بشكل أساسي في حراسة مرمى الفريق.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن إدارة النادي بدأت المفاوضات مع شريف إكرامي لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة واستمراره لفترة أطول.

وينتهي عقد إكرامي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي.

وشارك إكرامي لفترة طويلة مع بيراميدز قبل أن يعود ويشارك أحمد الشناوي وحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي ويقدم معهم مستويات مميزة.

ويشارك بيراميدز في الوقت الحالي ببطولتي الدوري والكونفيدرالية الإفريقية ويسعى لحصد اللقب القاري بعد تعثر الفوز به في النسخ السابقة بعد الوصول إلى الأدوار النهائية في النسخ السابقة.

ويتولى البرتغالي جايمي باتشيكو المسئولية الفنية لبيراميدز في الوقت الحالي، بعدما تولى تدريب الفريق خلفًا لليوناني جونياس تاكيس.