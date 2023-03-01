جوتيريش: ملتزمون بدعم العراق في انتخاباتها النيابية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النظام القانوني في العراق ولتحقيق العائد من القضايا كافة.

دعم العراق

أضاف جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أنه سيتم تقديم الدعم الكامل للعراق لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تضررت الدولة العراقية بصورة كبيرة وتشرد عدد كبير من مواطنيها جراء هذه التغيرات:"الجهود العراقية ملموسة وسيتم العمل والتعاون مع العراق".

محاربة الإرهاب

أضاف أنه يتطلع إلى تنفيذ الانتخابات البرلمانية بمنطقة كردستان العراق بسلم وأمان، لذا الأمم المتحدة مستعدة لدعم العراق في جولتها الانتخابية.

أشار إلى أنه على العراق تركيز جهودها على ردع العمليات الإرهابية ودعم أصوات الأقلية والشباب حتى يكون هناك تنفيذ حقيقي لبرنامج حقوق الإنسان.

وذكر أن الأمم المتحدة ملتزمة بالمعاهدات الدولية مع العراق، لتحقيق السلم والأمن على هذه الأرض العربية التي استطاعت القضاء على داعش منذ 5 سنوات.