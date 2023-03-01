أمناء الحوار الوطني يواصلون اجتماعاتهم التحضيرية استعدادا لانطلاق الجلسات

بدأ الاجتماع التحضيري لمجلس أمناء الحوار الوطني، منذ قليل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة؛ لاستكمال مناقشة التحضيرات النهائية لجلسات الحوار، تمهيدًا لانطلاقها خلال الفترة المقبلة بواقع 3 جلسات أسبوعيا.

وكان مجلس الأمناء قد أعلن سابقا انتهائه على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة "السياسية والاجتماعية والاقتصادية" واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة والتي سيشارك فيها مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، والتي تعقد على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

كما يواصل مجلس الأمناء خلال الاجتماع مناقشة الأسماء المرشحة من قبل القوى السياسية والتي سيتم مشاركتها في الجلسات النقاشية والتي بلغت ما يقرب من ألفين اسم من مختلف التوجهات السياسية .

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

ثانيًا: لجنة المحليات والتي ستناقش:

1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)

2. قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة)

ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية

رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي

خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة