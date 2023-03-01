الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تدريبات إضافية لـ«الونش وشبانة» استعدادًا لمواجهة بيراميدز

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش

خاض محمود حمدي "الونش" ومحمود شبانة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أن يخضع الثنائي لبرنامج تدريبي بدني تحت إشراف علاء رجب المعد البدني.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

"فيريرا" يمنح تعليمات خاصة لـ""روقا وسيف" قبل مواجهة بيراميدز

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح  تعليمات فنية خاصة لكل من محمد أشرف "روقا" وسيف فاروق جعفر ثنائي الوسط بالفريق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وقام فيريرا بالحديث مع الثنائي بعد انتهاء الجزء الأول من التقسيمة الفنية حول بعض المهام المطلوبة منهما وتنفيذها في الجزء المتبقي من التقسيمة.

برنامج تدريبي خاص لخماسي الزمالك
ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للخماسي سيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينيولا وعبدالله جمعة ومصطفى الزناري ومحمد طارق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وتولى حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد تدريب هذه المجموعة على بعض الفقرات الفنية.

وخاض باقي اللاعبين التقسيمة الفنية التي شهدت منح البرتغالي جوسفالدو  فيريرا المدير الفني للزمالك  بعض التعليمات لهم لتنفيذها.

البرتغالي جوسفالدو فيريرا التدريبات الجماعية الدوري المصري الممتاز الزمالك بيراميدز شبانة محمود حمدي الونش

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