جامعة سوهاج تنظم ندوتها الثانية بعنوان «الضريبة على المرتبات بالمنظومة الإلكترونية»

نظمت جامعة سوهاج بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب الضريبي، ندوتها الثانية بعنوان "الضريبة على المرتبات وكيفية إدخالها على المنظومة الإلكترونية"، بحضور أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، الدكتور مدحت كمال، مدير عام التدريب الضريبي بسوهاج، الدكتور عصمت بنيامين رزق الله مدير عام الفحص بمصلحة الضرائب والمحاضر المعتمد بوزارة المالية، الدكتور ديفيد جوني مدير إدارة التدريب الضريبي بسوهاج، وعبد الصبور إبراهيم مدير عام شئون العاملين بالجامعة، وعدد من مسئولي الوحدات الحسابية والمالية بالجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الندوات التي تنفذها الجامعة جاءت حرصاََ من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على توحيد وميكنة قواعد وإجراءات ومعايير احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهرياً عبر نظام "payroll"، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بكافة قطاعات الدولة، مقدماً الشكر للدكتورة عبير الحاوي المشرف العام على التدريب الضريبي، وذلك لجهودها المبذولة وتعاونها المثمر مع إدارة الجامعة.

وأوضح أشرف القاضي، أن المنظومة الإلكترونية من شأنها القضاء على مشكلة الفاقد الضريبي والتي تأتى نتيجة الاعتماد على العنصر البشري فى احتساب الضريبة، مضيفًا أن توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأكد الدكتور مدحت كمال، أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على المشاركة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، حيث تشهد المصلحة فى الفترة الحالية تطوراََ هائلاََ نحو التحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية، وكذلك التشريعات الضريبية وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة فيما يتعلق بالعمل الضريبي.

وأضاف عبد الصبور إبراهيم مدير عام شئون العاملين بالجامعة، أن الندوة حاضر بها الدكتور عصمت بنيامين رزق الله والذى تحدث عن مميزات العمل بالمنظومة الإلكترونية التى ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين بكل القطاعات إلكترونياً، بالإضافة إلى توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل، وكذلك التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور وبالتالي زيادة الشفافية بين جهة العمل والموظف والمصلحة.