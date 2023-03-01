الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» يكشف موقف فيريرا من شكوى الزمالك لدى فيفا

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بشأن تقديم شكوى ضد النادي بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ولم يحصل فيريرا على راتبه للشهر الرابع على التوالي.

وأكد المصدر لـ«الدستور» أن فيريرا يرفض حتى الآن تقديم شكوى ضد الزمالك احترامًا لعلاقته مع النادي، مشيرًا إلى أن المدرب طالما مستمر في تدريب الفريق فلن يتقدم بشكوى إلا إذا تمت إقالته من قبل إدارة النادي.

ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا و بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على علاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز. 

و تم تقسيم الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات باستخدام أدوات التأهيل، والآخر تضمن تدريبات بالكرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للخماسي سيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينيولا وعبدالله جمعة ومصطفى الزناري ومحمد طارق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وتولى حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد تدريب هذه المجموعة على بعض الفقرات الفنية.

وخاض باقي اللاعبين التقسيمة الفنية التي شهدت منح البرتغالي جوسفالدو  فيريرا المدير الفني للزمالك  بعض التعليمات لهم لتنفيذها.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك نادي الزمالك فيريرا جوسفالدو فيريرا شكوى بيراميدز بطوله الدورى

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وائل لطفي

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