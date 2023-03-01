إقبال شديد من المواطنين على مهرجان القاهرة للتمور (صور)

شهد مهرجان القاهرة للتمور إقبالاً كبيرًا على معرض السلع الغذائية المقام حاليًا في حديقة الأورمان.

وشهد المعرض فقرات فنية وترفيهية متنوعة ومعارض فوتوغرافية ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، وعروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامة للمحافظات المنتجه للتمور.

وتعمل وزارة الزراعة على تشجيع زراعة أصناف النخيل المطلوبة عالمياً لتصديرها بالجودة العالمية المطلوبة مما يؤدى إلى زيادة صادرات مصر من هذا المحصول المهم وأيضاً التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة لزراعة الأنسجة.

أما عن أسعار التمور، فهناك تخفيضات كبيرة فى المهرجان يتراوح من 30 لـ 40% لأنها تشتري من المنتج مباشرة وسيكون أكبر تجمع لمنتجي التمور، منوها إلي أن خلال العاميين القادمين سيكون لدينا 3 أضعاف إنتاج العالم من نوع التمر المجدول وهو المطلوب عالميا بشكل كبير.

يستمر المهرجان منذ انطلاقه اليوم وحتى 7 مارس وتكون مواعيده من 10 صباحا وحتى الثامنة مساءً، برعاية وزارت الزراعة والتضامن والتجارة والصناعة، وكذلك محافظة القاهرة.