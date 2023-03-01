الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مكافحة الإدمان» يعقد ورشًا تدريبية لطلاب المعهد القومى للأورام وكليات التمريض

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد القومي للأورام وطلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة، وذلك في إطار الحرص على التعاون مع الجامعات المصرية، خاصة كليات الطب ومعاهد وكليات التمريض في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

وأكد الصندوق، أن الورش التدريبية تستهدف 250 طالبًا وطالبة للتعريف بآليات عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وصرحت رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن الهدف من الورش التدريبية لطلاب المعهد القومي للأورام وكلية التمريض هو رفع الوعي بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين، وأيضًا عرض الإعداد المختلفة لظاهرة التعاطي، كذلك التعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقًا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة إلى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان، حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان.

البرامج الوقائية 

تهدف إدارة البرامج الوقائية إلى رفع الوعي لدى كل فئات المجتمع بأختلاف أعمارهم وثقافتهم وبيئاتهم بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة، بإاستخدام العديد من الأنشطة والفعاليات المواجهة لتلك الفئات من (ندوات علمية، عروض مسرحية، مبادرات مجتمعية، معسكرات شبابية، تدريبات لإعداد القيادات، حملات إعلانية، توعية إلكترونية) بهدف جذبهم وإتاحة الفرصة معهم للمعرفة والمعلومة الصحيحة عن أبعاد تلك المشكلة وتداعياتها.

وتعتمد إدارة البرامج الوقائية على الإستثمار فى قدرات الشباب وإبداعاتهم من خلال تدريبهم وإعدادهم مهارياً وعلمياً ووفقاً للأدلة العلمية المعتمدة، بما يتيح أمامهم فرصة المشاركة بالأعمال التطوعية المتعلقة بمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات.

وتسعى الإدارة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التنسيق مع كافة الوزارات المعينة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.

الإدمان والتعاطي التضامن الاجتماعي الجامعات المصرية الخبراء والمتخصصين الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان المعهد القومي للاورام المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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