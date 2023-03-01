الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكونتينر» داخل مصنع «عرفة» لتصميم البدل «فيديو جراف»

أحمد داود
أحمد داود

انطلق خلال الأسابيع القليلة الماضية برنامج "الكونتينر"، أحدث برامج الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، والذي يقدمه الفنان أحمد داود، ويناقش البرنامج فكرة "عقدة الخواجة"، وهو التجربة الأولى لأحمد داود في تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة.

ويقدم أحمد داود، من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات لرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

وفي إحدى حلقات البرنامج تحدث عن مصنع "عرفة" للبدل وكيفية تصنيعها من البداية وصولا لمنافستها لأشهر الماركات العالمية.

وفي "الفيديوجراف" التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مصنع عرفة.

 

 

 

 

الكونتينر المتحدة أحمد داود برنامج الكونتينر الثورة الصناعية

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