«تدابير».. طلاب يدشنون حملة توعوية في إعلام القاهرة

دشّن طلاب في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، حملة توعوية باسم «تدابير»، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في المعاملات التجارية.

الحملة التي أطلقها طلاب بالفرقة الرابعة (قسم علاقات عامة وإعلان)، ضمن مشروع تخرجهم، جاءت تحقيقًا لآمال المشاركين فيها بأن يكون مشروع تخرجهم وسيلة ليقدموا من خلالها شيئًا لأبناء الوطن ـ وفقما تقول سحر شريف، قائد الفريق.

«تدابير» ضمت سحر و 20 طالبًا وطالبة، هم روان خالد، مارتينا أسامة، هند عبد الله، روان صبري، أحمد ناصر، ندى محمود، ياسمين طارق، آلاء محمد، سلمى الروبي، آية أمين، رؤى عاشور، علياء صلاح، سهيلة سعيد، أحمد يونس، مريم هادي، يوسف خالد، حازم زكي، بإشراف الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام، والدكتورة داليا عبد الله، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة فتحية صبري، أستاذ مساعد بالقسم، والمعيدتان نوران خالد وياسمين علي.

حملة طلاب كلية الإعلام اتخذت شعار «توعيك عشان تحميك» لمواجهة الغش التجاري

اتخذت الحملة شعار «توعيك عشان تحميك»، بعد أن قرر الطلاب أن تتبنى فكرتهم مواجهة الغش التجاري، وتوعية المواطنين بحقوقهم، وحصلوا على الرعاية الشرفية من جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام، رئيس الجهاز، وبدأوا يقدمون توضيحًا للمواطنين بدور الجهاز.

سحر شريف، قالت إن الحملة بدأت منذ أكتوبر الماضي تزامنًا مع بداية العام الدراسي، لكن جرى التحضير لها قبل ذلك بشهرين، لكي يتم صياغتها بشكل يتمكنون فيه من إفادة من تشملهم الحملة بالتوعية، مضيفة أن الحملة بدأت بإطلاق صفحتين على فيسبوك وإنستجرام، بعنوان تدابير، وبدأوا ينتشرون من خلاله الفعاليات التي يقومون بها، وتوعية بطرق تقديم الشكاوى والتبليغ لدى جهاز حماية المستهلك.