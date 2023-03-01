الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير العدل: الحوار الوطنى يضم جميع الكيانات السياسية الشرعية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، تقرير مصر الدوري الخامس حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالأمر في جنيف.

وأكد وزير العدل في كلمته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أن العام الماضي شهد إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع الاتجاهات والكيانات السياسية الشرعية.

وزير العدل: واثقون من قدرتنا على المضى قدمًا فى طريق الإصلاح بخطى ثابتة

وقال مروان في كلمته: «لقد حققنا الكثير خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل، وأمامنا الكثير والتحديات ما زالت كبيرة».

وتابع وزير العدل: «واثقون من قدرتنا على المضي قدمًا في طريق الإصلاح بخطى ثابتة، وعازمون على مواصلة عملنا الجاد».

وأشار إلى أنه يتم النظر بجدية لآراء وتوصيات اللجنة الموقرة للاستفادة من خبراتها لتحقيق أهدافنا، مؤكدا أن النقاش الثري مع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سيكون له أثر إيجابي يسهم في تحقيق المزيد من التفهم، ويدعم الجهود الوطنية في تنفيذ الالتزامات ويساعد في تجاوز التحديات.

وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل الحوار الوطنى الحوار الوطني المصري لجنة حقوق الانسان القاهرة الإخبارية

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