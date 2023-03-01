الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سوهاج تبدأ تطوير قريتي النسيج اليدوي بحي الكوثر بتكلفة 3 ملايين جنيه

تطوير قريتي النسيج
تطوير قريتي النسيج اليدوي

أعلنت محافظة سوهاج عن بدء العمل في تطوير ورفع كفاءة قريتي النسيج اليدوي بحي الكوثر، بتكلفة 3 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة لإحياء الصناعات التراثية والحرفية، ودعم أصحاب تلك الحرف.

ومن جهته، أوضح على لطفي، رئيس حي الكوثر، أن الأعمال تشمل رفع كفاءة أنوال النسيج، وترميم ودهان الواجهات، وتركيب الانترلوك والبردورات الجديدة لعدد 272 وحدة نسيج يدوى، بقريتي النسيج بالحي، مشيرا إلى أنه تم تركيب البردورات بقرية النسيج القديمة، وجاري أعمال دهانات الواجهات وتركيب الانترلوك بالأرصفة، وجاري المتابعة المستمرة للانتهاء من الأعمال فى المواعيد المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور ممثلي الجيش الثالث الميداني، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ودار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لكافة مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق القرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل على تذليل كافة المعوقات والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت، خاصة تلك التي قاربت على الانتهاء.

ووجه "الفقي" بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية للبدء في رصف الطرق الداخلية بالقرى، والطرق بين المراكز، وذلك بالمسافات التي شهدت الانتهاء من جميع أعمال المرافق بها "مياه، صرف، غاز، كهرباء، اتصالات"، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتيسير حركة المرور بتلك الطرق.

التابعة لمجلس الوزراء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجيش الثالث الميداني الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي القومية لمياة الشرب

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