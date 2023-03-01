الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

401 مليون و807 آلاف جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخان خلال فبراير

الشحات غتوري
الشحات غتوري

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفى، خلال شهر فبراير الماضي، 106 حاويات دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 10 آلاف و665 طردًا، بوزن إجمالي 2113 طنًا و648 كيلوجرامًا، وتم الإفراج عن 43 شهادة سحب جزئية بعدد 21 ألفًا و611 طردًا، بوزن إجمالي 4320 طنًا و541 كيلوجرامًا.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير 2023 نحو 27 مليونًا و86 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 512 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة 359 مليونا و420 ألف جنيه، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة 4 ملايين و389 ألف جنيه، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 2 مليون و194 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة خلال نفس الفترة 6 ملايين و164 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 10 ملايين و997 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضى نحو 401 مليون و807 آلاف جنيه.

الترانزيت الرسوم الجمركية الضرائب والرسوم الجمركية الصناعية الضرائب والرسوم المصاريف الموارد المالية للدولة

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وائل لطفي

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