الجيل الأول.. شبكة كهرباء الحي الرابع بمدينة برج العرب الجديدة

تولي الدولة المصرية اهتماما واسعا بمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من المدن والمحافظات مشروعات ضخمة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تم ضخ مليارات الجنيهات من أجل تطويرها وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار اهتمامات الدولة بالبنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروع شبكة كهرباء الحي الرابع مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، والذي تم تنفيذه في ديسمبر ٢٠٢١.

ويعتبر مشروع شبكة كهرباء الحي الرابع مدينة برج العرب الجديدة، ضمن مشروعات المرافق الرئيسية مدينة برج العرب الجديدة، والمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بقطاع الكهرباء خلال 2021، وتمت شبكة كهرباء قطعة (5 ، 7) بالحي الرابع بتكلفة 21.9 مليون جنيه.

وعلى مدار الـ٨ سنوات الماضية شهدت محافظة الإسكندرية طفرة كبيرة في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، تحديدا في مدينة برج العرب الجديدة، وذلك ضمن أعمال التوسعات التى يقوم بها بالأحياء المختلفة.

من ضمن تلك المشروعات التي تم تنفيذ بعضها وجاري العمل في البعض الأخر، تنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية للمجاورتين «5 أ» ، و«5 ب» بالحى السادس بالمدنية، أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمحطتى رافع الصرف الصحي ( 2،1 ) بالحي الثامن بتكلفة 4.7 مليون جنيه، وشبكة كهرباء 196 عمارة بتكلفة 11.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء المجاورة الثانية وجزء من المجاورة الأولى بالحي الخامس بتكلفة 40.97 مليون جنيه، وشبكة كهرباء قطعة (5 ، 7) بالحي الرابع بتكلفة 21.9 مليون جنيه، وشبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع " النوادى" بتكلفة 7.13 مليون جنيه، وتوسعة محطة محولات المنطقة الصناعية الثالثة بتكلفة 15.8 مليون جنيها.