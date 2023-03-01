رئيس «مياه الفيوم» يترأس اجتماعًا موسعًا للقطاع التجاري

اجتمع المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالقيادات والعاملين بالقطاع التجاري لمناقشة وبحث أي معوقات تتعلق بالقطاع التجاري، وتذليل أي صعوبات تواجه العملاء بحضور رفاعي عثمان، رئيس القطاع التجاري، واللواء أشرف عبدالحفيظ، مدير عام الأمن بالشركة، ومحمد عطية، مدير عام الإيرادات والمهندسة أماني شكري مدير عام العدادات.

وناقش النجار خلال الاجتماع آليات رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والاهتمام بأخذ قراءات صحيحة والعمل على رفع نسبة التحصيل علاوة على ضرورة التعامل الفورى مع شكاوى العملاء.

كما تم مناقشة العقبات والشكاوى التي تواجه عمل القطاع والمقترحات والحلول ودراسة إمكانية تطبيق المقترحات بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل القطاع وبما يتماشى مع أهداف الشركة ورؤيتها ولا يتعارض مع مصالح المواطن والمجتمع.

وأعرب عن ترحيبه بأى مقترحات وأفكار بنائة من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء، مشددًا على ضرورة حصر جميع المخالفات والتعديات على شبكات المياه لما لها أثر كبير فى إهدار المياه وتأثيرها على ضغوط المياه و مراجعة قراءة العدادات وحصر العدادات التالفة والعمل على سرعة إصلاحها أو استبدالها، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع العاملين بالشركة والعمل بكل جهد وإخلاص من أجل إعلاء المصلحة العامة للشركة والعمل على النهوض بالمنظومة بشكل متكامل.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع