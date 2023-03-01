استشاري: المواطن غير القادر استطاع إجراء عملية تتخطى المليون جنيه في مستشفيات الرعاية الصحية

قال الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إن الخدمة المقدمة في هيئة الرعاية الصحية تنافس الخدمة المقدمة على مستوى العالم بأكمله، موضحًا أن المنظومة الصحية في مصر كانت تقدم خدمة نوعية ضعيفة، إلا أنها شهدت قفزة نوعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة وتميزت في أداء الخدمة الطبية.

وأضاف "رشيد"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اختيار حالتين لمرضى "انسداد الشرايين التاجية" المزمن اللذان تم علاجهما عن طريق القسطرة دون إجراء جراحة، وتم عرضهم خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية والانسدادات المزمنة والمشكلات المعقدة للشرايين التاجية المنعقد في نيويورك بشهر فبراير الماضي.

وأكد استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أن المواطن غير القادر استطاع عمل عملية تكلفتها فوق المليون جنيه في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وهذا الأمر لم يكن ليحدث لا بإصرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الخدمة الطبية للمواطن المصري.