الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يجنى 7 مليارات دولار من النفط فى شهر واحد

النفط
النفط

أعلن العراق، اليوم، عن أن إيرادات شهر فبراير الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.

وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر فبراير الماضي بلغت (92) مليوناً و(255) ألفاً و(610) براميل، بإيرادات بلغت (7.081) مليار دولار.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليوناً و(140) ألف و(448) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة  مليونين و(834) ألفاً و(393) برميلا، موضحة أن معدل الكميات اليومية المصدرة  بلغت (3) ملايين و(295) ألف برميل في اليوم.

وأكدت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (76.75) دولار.

يذكر أن وزارة النفط ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.

ويعدّ العراق ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمّة "أوبك" إذ يصدّر يومياً نحو 3.3 مليون برميل، فيما تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات البلاد التي تحتوي على احتياطات هائلة من الذهب الأسود.

لكن العراق يعاني من تهالك في بنيته التحتية، بسبب عقود من الحرب والنزاعات وسوء الإدارة والبطء في عمليات إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات ضرورية.

وحاليا، ينتج العراق الذي يملك ثلاث مصاف في الخدمة، نصف احتياجاته اليومية من الوقود التي تبلغ 30 مليون لتر، فيما يستورد النصف الآخر، حسب تقرير سابق لوكالة "فرانس برس".

وقد تخطت عائدات العراق من النفط عام 2022 نحو 115 مليار دولار، فيما تتواصل معدلات البطالة والفقر في البلد النفطى الكبير.

العراق وزارة النفط العراقي النفط الخام جنوب العراق ميناء جيهان البرميل التصدير الإيرادات إعادة الإعمار

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