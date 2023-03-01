ضبط هارب من 13 سنة سجن بمحطة قطار بالمنيا

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة؛ لضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت عن ضبط شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ في قضيتىّ "سرقة، مخدرات"، بإجمالي مدة حبس بلغت 13 سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مقيم بدائرة مركز دشنا بقنا، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد المنيا.

وضبطت أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "سرقة" بإجمالي مدة حبس بلغت 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.