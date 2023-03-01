الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع من المسابقة.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون 

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره وولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع من المسابقة. 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.
  • خط وسط الملعب: جوردان هندرسون – فابينيو - ستيفان بايشيتش.
  • في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - كودي جاكبو.

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ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بعد خوض 23 جولة في المسابقة حتى الآن، ويأمل الريدز في الثأر من وولفرهامبتون.

- بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون، تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بعد خوض 24 جولة في المسابقة حتى الآن، ويسعى لتكرار سيناريو الفوز على ليفربول.

- يذكر أن مباراة الدور الثاني التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، سجلها جويل ماتيب في مرماه، وكاريج داوسون، وروبن نيفيز.

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