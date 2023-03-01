الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: مصر وجهة جذابة للباحثين عن المغامرة والاستكشاف

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أكد تقرير أمريكي، أن مصر وجهة جذابة للباحثين عن المغامرة والاستكشاف بسبب تاريخها الغني وثقافتها المميزة ومناخها الدافئ وانخفاض تكاليف المعيشة.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إن التقاعد هو وقت للاسترخاء والسفر والاستمتاع بالحياة، ولكنه قد يكون أيضًا تجربة مرهقة إذا كنت قلقًا بشأن أموالك، وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن وجهة تقاعد ميسورة التكلفة وثرية ثقافيًا، فإن إفريقيا هي خيار ممتاز، ويمكن أن تختلف تكلفة المعيشة في كل بلد بشكل كبير. 

أكد التقرير أن مصر تعد خيارًا آخر ميسور التكلفة للمتقاعدين الذين يتطلعون إلى العيش بشكل مريح في إفريقيا، مع تاريخ وثقافة غنية، ومناخ دافئ وانخفاض تكاليف المعيشة، فهي وجهة جذابة لأولئك الذين يبحثون عن المغامرة والاستكشاف.

وكان موقع "انسايد هووك" الأمريكي، أكد إن مصر على رأس قائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية ورواجا في العالم بسبب تاريخها وحضارتها التي تعود إلى 5 آلاف عام وأهراماتها معابدها الأثرية بالأقصر وأسوان.

وأكد التقرير، أن مصر تمتلك 5000 عام من الحضارة التاريخية، والزائر يكون متوجًا بالوجود المتبقي للعجائب الوحيدة في العالم القديم التي يمكنك المشي إليها والتقاط صورة سيلفي معها، ولا تتصرف كما لو أن الفراعنة لم يوافقوا على التوثيق المهووس ؛ لقد أمضوا حياتهم كلها في بناء تماثيل لأنفسهم.

يقول حسين الجابري، أحد مرشدي كنسينجتون تورز في مصر: “لقد رأى المصريون غروب الشمس وعادوا، والنيل ينحسر ويتدفق واعتقدوا أن الحياة تعود أيضً، لقد فكروا في الخلود، وتتويج هذا التركيز على الأبدية في كل شيء من مصر القديمة التي لا تزال قائمة حتى اليوم: الأهرامات والمقابر والمعابد وأكثر من ذلك بكثير”.

وأضاف التقرير: “احتلت مصر المقعد الأمامي للعديد من المسافرين، لانها من أكثر المجتمعات روعة وتأثيرا في تاريخ البشرية لم تذهب إلى أي مكان”.

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