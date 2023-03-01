تقرير: جليد القطب الجنوبى ينمكش ويتراجع بشكل غير مسبوق

قالت شبكة WION الهندية، إن جليد القطب الجنوبي "أنتاراكتيكا" ينمكش، ويتراجع بشكل غير مسبوق، مهددًا بخطر ذوبان الصفائح الجليدية، بسبب تزايد الاحتباس الحراري.

وأشار تقرير جديد، إلى أنه من المحتمل أن يكون قد تقلص إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الماضي، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في 45 عامًا من حفظ سجلات الأقمار الصناعية.

وفقًا للمركز الوطني لبيانات الجليد والثلج "NSIDC" في جامعة كولورادو بولدر، انخفض الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية إلى 1.79 مليون كيلومتر مربع "691.000 مليون ميل مربع" في 21 فبراير، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المنخفض بمقدار 136.000 كيلومتر مربع "52500 متر مربع" في عام 2022.

ولفت العلماء، إلى أن هذا ليس الرقم النهائي، حيث من المتوقع أن يذوب الجليد أكثر في الموسم، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الرقم النهائي لذوبان الجليد البحري بحلول أوائل مارس.

ما هو جليد البحر؟

إن جليد البحر هو ببساطة نتيجة تجمد مياه البحر ويطفو على سطح المحيط بسبب كثافته، ويعمل بشكل أساسي على الحفاظ على المناخ باردًا، ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، فإن الجليد البحري معرض أيضًا لخطر الذوبان.

وبمجرد ذوبانه تقل فاعليته في تبريد المنطقة أيضًا، وعندما يذوب الجليد البحري، فإنه يعرض الأرفف الجليدية السميكة التي تغطي الصفيحة الجليدية الأرضية في القارة القطبية الجنوبية إلى موجات ودرجات حرارة أكثر دفئًا، وهذا يزيد من خطر ذوبان الغطاء الجليدي الأرضي.

ومع ذلك فإن ذوبان الجليد البحري ليس له تأثير حقيقي على مستويات سطح البحر من تلقاء نفسه، لأن الجليد موجود بالفعل في مياه المحيطات، ولكن بما أنها تحيط بالجروف الجليدية الضخمة في القارة القطبية الجنوبية، فإن ذوبانها يهدد بارتفاع كارثي في ​​مستوى سطح البحر على مدى قرون.

وقال تيد سكامبوس، الباحث البارز في المعهد التعاوني لأبحاث العلوم البيئية:"كانت استجابة القارة القطبية الجنوبية للتغير المناخي مختلفة عن استجابة القطب الشمالي".

وقال سكامبوس:"قد يكون الاتجاه النزولي في الجليد البحري إشارة إلى أن الاحتباس الحراري يؤثر أخيرًا على الجليد العائم حول القارة القطبية الجنوبية، لكن الأمر سيستغرق عدة سنوات حتى تكون واثقًا منه".

ولا تذوب دورة الجليد البحري في أنتاراكتيكا وتتجمد فحسب، بل إنها تخضع أيضًا لتغيرات سنوية كبيرة، فإنه ديناميكي للغاية ويتأثر بالرياح والتيارات والتقلبات في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من أنواع وميزات الجليد، حيث لم يشهد الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية ذوبانًا سريعًا خلال العقود الأربعة الماضية مما أثر على الصفائح الجليدية في جرينلاند والقطب الشمالي بسبب الاحتباس الحراري.

لكن معدل الذوبان المرتفع منذ عام 2016 يشير إلى حقيقة أن هناك اتجاهًا هبوطيًا كبيرًا قد يترسخ. ويعد ذوبان الجليد البحري مشكلة لأنه يساعد في تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.