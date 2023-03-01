الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس صربيا ينفي التوصل إلى اتفاق حول خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بكوسوفو

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

نفى الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح تسوية "فرنسي ألماني" خلال محادثاته في بروكسل.

نفى الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح تسوية "فرنسي ألماني" خلال محادثاته في بروكسل.


وأشار فوتشيتش إلى أنه "هناك محادثات في بروكسل بالأمس، لم نتوصل إلى اتفاق، وسيكون هناك المزيد من المحادثات".

وعقد فوتشيتش، يوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات تحت رعاية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبعد خمس ساعات من المفاوضات، أعلن عن استمرار المحادثات مع الممثلين الأوروبيين في 18 مارس بمقدونيا الشمالية.

وطالب الرئيس الصربي بضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.

وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان الاقتراح الغربي "الفرنسي الألماني" للتسوية قد نوقش، قال إن "خارطة الطريق" لتطبيقها المحتمل لم يتم النظر فيها بعد.

وكانت المعارضة الصربية قد دعت، في وقت سابق، فوتشيتش لعدم قبول الاقتراح الغربي "الفرنسي الألماني" بشأن كوسوفو ونظمت مسيرات احتجاجية.

وأشار فوتشيتش أنه لن يكون من الصحيح بعد الآن تسمية هذه الخطة "الفرنسية الألمانية"، حيث يتم الترويج لها من قبل كل من بروكسل والولايات المتحدة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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