خالد عباس: العاصمة الإدارية أصبحت قبلة للمشاريع والمعماريين العالميين

في إطار اهتمام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتعرف على ما وصل إليه العالم في مجال التنمية المستدامة استقبلت الشركة، الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 المعماري العالمي البروفيسور ستيفانو بوريه، المتخصص في مجال العمارة المستدامة.

وألقى المعماري العالمي محاضرة بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بحضور المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واللواء مهندس أحمد فهمي المدير العام، وعمداء كليات الهندسة والشركات المتخصصة بمجال الاستشارات الهندسية.

واستهل المهندس خالد عباس الندوة بإبداء سعادته بهذا المؤتمر الهام؛ ولاسيما مناقشته لمستجدات العمارة المستدامة كأحد أهم أفرع التنمية المستدامة والتي تعتبر توجهاً عامًا للدولة المصرية وليس فقط العاصمة الإدارية.

واستكمل خالد عباس حديثه بأن تلك الندوة تعكس أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتي أصبحت قبلة للمشاريع والمعماريين العالميين في كافة المجالات وعلى رأسها الاستدامة كما أنها ملتقى للأفكار والإبداع.

من جهته استهل المعماري العالمي ستيفانو بوريه حديثه، بالإشادة بما شاهده من إنجازات بالعاصمة الإدارية الجديدة وقد أكد بوريه علي ضرورة تضمين مبادئ العمارة المستدامة في كافة الإنشاءات المقرر تنفيذها لما فيه من فوائد لا تحصى في المستقبل حيث ينظر لهذا المجال كاستثمار طويل الأمد ينعكس على جودة حياة القاطنين في المدينة في كافة المناحي الحياتية بما في ذلك المناخ والبيئة والصحة العامة للأفراد .

وأشار المعماري العالمي إلى ضرورة النظر في تطبيق الاستزراع الرأسي كأحد أهم سبل استغلال المساحات ونشر ثقافة المساحات الخضراء .