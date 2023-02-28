الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب توك توك بترعة المحمودية بالبحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي قبل قليل شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب توك توك داخل ترعة المحمودية أمام قرية حلق الجمل التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى إدكو العام وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد وقوع حادث انقلاب توك توك في ترعة المحمودية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين "زوجين وطفلهما" وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإنقاذ النهري وانُتشل المصابين وهم «حلا ممدوح محمد على، 39 سنة، "الزوجة" مقيمة سيدى عقبة، المحمودية، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متعددة، وزوجها "جمعة بشير غباشي"، 43 سنة، مقيم سيدى عقبة المحمودية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، ونجلهما "رمضان"، 10 سنوات، مصاب بكسر في الحوض واشتباه مابعد الارتجاج، ونقلوا إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية.

فيما توفى «أحمد عبدالنبى ابراهيم فتح الله»، 23 سنة، مقيم قرية 1 بمركز إدكو، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابساته وتم تحرير محضر بالواقعة.

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