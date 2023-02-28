السجن 10 سنوات لسائق توك توك بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن بديع لبيب، والمستشار طارق حسين الصيرفي، والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير المحكمة محمد احمد البغدادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 26547 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، إلى قيام المتهم " ن.ع.خ" سائق توك توك، بمزوالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب اتصال من أحد المصادر السرية انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وأبصرت المتهم مستقلا دراجة نارية، فتم إلقاء القبض عليه والتحفظ على الدراجة النارية وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة من مخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه تبين بحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة تبين من تقرير المعمل الكيميائي أن القطعة بحوزة المتهم لجوهر الهيروين ووزنت 221.26 جراما، وأمرت بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.