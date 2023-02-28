الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر: نعانى من ضغط المباريات ونعمل باستمرار على علاج الأخطاء

كولر
كولر

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز، شهدت محاولات عديدة لتحسين الأداء خاصة في الشوط الثاني، لكن لم يكن هناك تنظيم كافٍ للفوز، وأنه سيعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة والفرص التي أهدرها لاعبو الفريق.

أضاف كولر، خلال مؤتمر صحفي للمباراة أنه غير سعيد بالنتيجة، وأن توظيف شادي حسين ومحمد شريف في مختلف مراكز الهجوم وفقًا لقدرات كل منهما وقدرته على التحرك بفاعلية في المنطقة الهجومية.

وقال المدير الفني: «نعاني بشدة من ضغط المباريات الذي يحرمنا من علاج الأخطاء بشكل عملي ونكتفي بالجوانب النظرية فقط بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى الاستشفاء».

وأشار كولر إلى أن التدريب على فترتين يوميًا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وأنه لا يملك الوقت الكافي لتطبيق اليوم الكامل في التدريبات.

كما أكد أن تثبيت التشكيل صعب بسبب الإصابات التي تمنع التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع، وأنه يختار تشكيلة كل مباراة وفقًا لظروفها وظروف الفريق.

واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن الفريق لم يقم بإهدار الوقت عقب التقدم في النتيجة، وأنه تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب المباراة عن العديد من الأمور، وأنه سيتعامل مع الأمر الواقع ويستعد بقوة للارتباطات القادمة بداية من لقاء القطن الكاميروني السبت المقبل.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الداخلية الدوري محمود كهربا

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