نائبة التنسيقية توجه سؤالا لوزيرة التضامن حول توفير فرص عمل لذوي الإعاقة

خلال جلسة رقابية..

وجهت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج حول توفير فرص عمل لذوي الإعاقة، وقالت خلال الجلسة العامة: "لا شك أننا نواجه تحديات اقتصادية الأمر الذي يتطلب حلول خارج الصندوق و نقل نبض الشارع .

وقالت النائبة مرثا محروس، المشكلة أن هناك أعداد كبيرة "القادرون باختلاف" ويصل العدد لما يقرب من 15 مليون شخص، لابد أن نعالجهم وندمجهم بشكل مناسب وهذا حق إنساني يوفر حياة كريمة " .

وطالبت النائبة مرثا محروس بضرورة التعاون والتنسيق بين وزارات الحكومة ممثلة في هيئة التأمين الصحي، ووزارة الاتصالات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء قاعدة بيانات لذوي الهمم الذين استطاعوا أن يعملوا، موضحة أن مساعدتهم على العمل هو ما يوفر لهم الحياة الكريمة ".



وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة ما يقرب من 165 أداة رقابية بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وتسأل الأدوات الرقابية عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.

وتناقش الجلسة العامة أيضا سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، وسياسة الحكومة بشأن التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.