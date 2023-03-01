سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1 -3 -2023 فى مصر

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي فى مصر مع بداية الإعلان عن انطلاق الحجز لموسم الحج لهذا العام 2023 حيث يحتاج الكثير من الحجاج والمعتمرين لمعرفة الأموال التي سيحتاجونها خلال أدائهم لموسم العمرة أو الحج هذا العام.

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 1 -3 -2023 في مختلف البنوك وكمان طرق الحجز لموسم الحج هذا العام.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

8.1454 جنيه للشراء

8.1718 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر

8.11 جنيه للشراء

8.14 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

8.11 جنيه للشراء

8.14 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

8.12 جنيه للشراء

8.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك البركة

7.96 جنيه للشراء

8.17 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك التعمير والإسكان

8.15 جنيه للشراء

8.17 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib

8.11 جنيه للشراء

8.17 جنيه للبيع