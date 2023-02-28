«صناعة النواب» تناقش توقف شركة النقل والهندسة لصناعة الإطارات

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بإفادة اللجنة بتقرير الاستراتيجي الأسترالي الفني حول إمكانية تشغيل المصنع مؤقتا حتى موعد النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر على الرغم من وجود الموارد والإمكانات اللازمة لتوطين الصناعة في مصر، وتوقف شركة النقل والهندسة لصناعة الإطارات نتيجة مشكلات تمويلية وهيكلية وعدم توافر خامات الإنتاج وذلك في ظل ما يعانيه السوق المصري من نقص الإطارات وارتفاع أسعارها.

وقالت سولاف درويش مقدمة الطلب إنه لابد من محاسبة كل ما تسبب في وقف خط التشغيل منذ عام ٢٠٠١ متسائلة هل إعادة تشغيله صعب؟.

وتضامنت معها النائبة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة، أننا نحتاج لمزيد من الشفافية والمصداقية في ازمة هذا الخط من اجل تشغيله مرة أخرى، مطالبة بمحاسبة القيادات السابقة حتى لا يقع في نفس الخطأ القيادات الجديدة، مشيرة إلى أن هناك إهمال واضح وجريمة لابد وأن يعاقب عليها كل من اشترك في تعطيل مصنع اطارات السيارات.

ووجه معتز محمود عددا من الأسئلة حول من المسؤول عن توقف هذا الخط الجديد من المصنع وهب تم محاسبته ؟ وهل هناك إمكانية لتعديل الخط بدلا من توقفه؟.

وعلق عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تم إنتاج إطارات معيبة سنة ٢٠٠١ بالخط الجديد ومنذ عام ٢٠١٨ تسلمت عملي وتم تغيير مجلس الإدارة وفي عام ٢٠١٩ تم منح الشركة ١٠٥ مليون جنية كمنحة لتعويض خسائرها ولكنها تخسر مبالغ كبيرة .

وشدد أن هذا الأمر يحتاج إلى استشاري فني وبالفعل رئاسة الجمهورية اهتمت بالأمر وقررت تشكيل لجنة لبحث الأمر وننتظر تقرير الاستراتيجي الاسترالي الفني.