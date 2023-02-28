الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب» توصي مصر للطيران بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي

لجنة السياحة بمجلس
لجنة السياحة بمجلس النواب

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، مساء اليوم، اجتماعين لمناقشة طلبي إحاطة بشأن تدهور الخدمة في شركة مصر للطيران، ووضع الشركة على مستوى العالمية.

جاء ذلك بحضور  مستشار وزير الطيران المدنى، والطيار إيهاب عبدالرحيم الطحطاوى رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، وممثلين لوزارة التخطيط والمالية.

وقالت النائبة نورا على إن قطاع الطيران يعتبر أحد المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية حيث يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضحت نورا علي، أنه لا يمكن تحقيق ناتج سياحي كبير مستهدف دون توافر مطارات وشبكات خطوط جوية مناسبة، ويمكن من خلالها أن تنفذ مصر إلى أسواق عديدة.

 وناقشت اللجنة أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الشركة مصر للطيران، وعدم وجود دعاية إعلانية وتسويقية بالمطار، وسوء حالة الأتوبيسات التي تقل الركاب. 

وأوصت اللجنة الحكومة في نهاية الاجتماع بمراجعة أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وبحث إمكانية تخفيضها وزيادة عدد الرحلات، والسماح للطيران الخاص بالعمل على الخطوط الداخلية.

كما أوصت اللجنة باستخدام التقنيات التكنولوجية لإنهاء إجراءات المسافرين، وخلق مرونة في تلبية الخدمات، وتكثيف الدورات التدريبية للمتعاملين مع الركاب.

وأوصت اللجنة أيضًا القيام بإحلال وتجديد كبائن الطائرات والمقاعد بالمواصفات العالمية، وتحديث أسطول طائرات مصر للطيران، وتحسين مستوى الوجبات.

وطالبت اللجنة بالاهتمام بتنظيف الطائرات، وتشديد الرقابة على القائمين بأعمال النظافة، تفعيل استطلاع الرأي المقدم للركاب بشأن تقييم الخدمات المقدمة.

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لجنة السياحة مجلس النواب النائبة نورا على شركة مصر للطيران مستشار وزير الطيران الطحطاوي

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وائل لطفي

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