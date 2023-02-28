الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وفد ليبى يزور العاصمة الإدارية لنقل التجربة المصرية لبلاده

جريدة الدستور

زار سلامة الغويل، وزير الشئون الاقتصادية بوزارة الوحدة الوطنية بليبيا شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكان في استقباله المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، حيث بدأ اللقاء بالترحيب بالوزير، والإشادة بالعلاقات القوية التي تجمع البلدين مع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع حتى الآن.

من جانبه، أشاد الغويل بمصر وشعبها ودورها المحوري في المنطقة، كما أشار إلي أنه قرأ الكثير عن العاصمة الإدارية الجديدة، وكان لديه رغبة ملحة في زيارتها، والتعرف على معالمها مع الإشادة بقرار إنشاء العاصمة الإدارية، ووصف المشروع بالتاريخي للدولة المصرية مع رغبته في نقل التجربة المصرية في هذا المجال إلى دولة ليبيا. 

وأكد المهندس خالد عباس على الرغبة والاستعداد في التعاون مع الأشقاء في ليبيا ونقل التجربة في ظل وجود العديد من الخبرات والكوادر التي تعمل بالمشروع، إضافة إلي العديد من الشركات المصرية المتخصصة التي يمكن الاستعانة بها.

في نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم زيارة لوفد ليبي متخصص إلى العاصمة الإدارية لبدء دراسة تفعيل ونقل التجربة المصرية، وتم بعد ذلك تنفيذ جولة ميدانية شملت الحي الحكومي والبرلمان وساحة الشعب ومبنى التحكم والسيطرة بالمدينة، وحضر اللقاء كل من مدير عام الشركة وخالد هاشم رئيس مجلس إدارة شركة هانيويل مصر وشمال إفريقيا.

الإدارية الجديدة التجربة المصرية الحي الحكومي الشئون الاقتصادية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة ل

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