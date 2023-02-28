«الكونتينر» يقدم حلقة جديدة عن مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية

قدم الفنان أحمد داود، حلقة جديدة من برنامج "الكونتينر"، عن مبادرة "ابدأ"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر أكتوبر الماضي لتوطين الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل، وتقليل الفجوة الدولارية.

تفاصيل البرنامج

“الكونتينر”، يعد أول تجربة لأحمد داود، مع تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة، ويقدم أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

كما أنه يهدف لإظهار الصناعات المصرية ووصولها للعالمية وقدرتها الكبيرة على المنافسة عالميًا، وذلك للقضاء على "عقدة الخواجة"، التي يعاني منها البعض.