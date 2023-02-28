الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الكونتينر» يقدم حلقة جديدة عن مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية

الكونتينر
الكونتينر

قدم الفنان أحمد داود، حلقة جديدة من برنامج "الكونتينر"، عن مبادرة "ابدأ"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر أكتوبر الماضي لتوطين الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل، وتقليل الفجوة الدولارية.

تفاصيل البرنامج

“الكونتينر”، يعد أول تجربة لأحمد داود، مع تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة، ويقدم أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

كما أنه يهدف لإظهار الصناعات المصرية ووصولها للعالمية وقدرتها الكبيرة على المنافسة عالميًا، وذلك للقضاء على "عقدة الخواجة"، التي يعاني منها البعض.

الكونتينر أطلقها الرئيس تفاصيل البرنامج أحمد داود الصناعات المصرية

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