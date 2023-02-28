خبير يكشف العوامل التى أثرت على الاقتصاد المصرى وجعلته جاذبًا للاستثمارات

قال محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن هناك عوامل مباشرة وأخرى غير مباشرة أثرت على الاقتصاد المصري، الأولى أن مصر اتخذت منهجًا حديثًا في الاستثمار مما عزز في دخول الأموال وخروجها، وكذلك تصحيح بعض المعلومات الخاصة بالاندماج والاستحواذ وإضافة شركة الشخص الواحد، وبعض التعديلات التشريعية والتي حسنت من قانون الاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك كذلك الأنماط الحديثة لجذب الاستثمار ومنها الرخصة الذهبية وأعمال التحول الرقمي مما جعلها عاملًا لجذب الشركات.

العوامل المباشرة لجذب الاستثمار في مصر

أما العوامل المباشرة فهي، أن مصر بدأت تنتج في سياستها توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص مما أسهم في أن الشركات تسعى لتوسيع قاعدة مشاركتها في الاقتصاد المصري، وهناك ثقة كبيرة فيه وكذلك تطور العمليات الهيكلية، وكذلك اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستثمارات وطرق جذبها، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يجوب العالم لجذب الاستثمارات، لأن مصر لديها مناخ استثماري عالٍ.