شهيد الشهامة.. أول صور لضحية الدفاع عن صديقه بإمبابة

حصلت «الدستور» على الصور الأولى لـ«صلاح فتحي» 23 سنة، والذي دفع حياته ثمن تدخله لفض مشاجرة نشبت بين أحد أصدقائه وعاطل بمنطقة إمبابة، حيث تلقى طعنة نافذة بمنطقة القلب، سقط على إثرها صريعًا في الحال وفر المتهم هاربًا.

البداية كانت مع تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلا أنهى حياة شاب يدعي «صلاح فتحي» يبلغ من العمر 23 عامًا.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، ما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامية التحقيقات.