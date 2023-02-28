مجلس جامعة مطروح يناقش أعداد الطلاب المقترح قبولها العام القادم

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الستين، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد.

وفي مستهل المجلس هنأ محافظ مطروح المجلس بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، مضيفًا تنظيم المحافظة مؤتمرًا خاصًا بالتغيرات المناخية للتوعية بتلك المتغيرات والتداعيات السلبية لها، متمنيًا دوام التقدم والرقي لجامعة مطروح وكافة منسوبيها.

ورحب الدكتور مصطفى النجار باللواء خالد شعيب، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة على كافة الأصعدة، مهنئًا الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وبداية الفصل الدراسي الثاني، داعيًا المولى عز وجل أن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن المجلس ناقش أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة للمرحلة الأولى للعام الجامعي 2024/2023.



وأضاف رئيس الجامعة بقرب انضمام أعضاء هيئة التدريس لمنظومة التأمين الصحي لاعضاء التدريس بالجامعات المصرية وذلك بعد انضمام العاملين بجامعة مطروح للمنظومة.

ووافق المجلس على مقترح كلية التربية للطفولة المبكرة لإقامة المؤتمر الطلابي الثالث بعنوان "طلاب جامعة مطروح والعبور نحو الجمهورية الجديدة في ظل رؤية مصر 2030، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة الجامعات المصرية في تنظيم فعاليات تخدم رؤية مصر 2030.

كما وافق المجلس على منح ستة طلاب بكلية التربية تخصص الدبلوم العام لإعداد المعلم في الآداب -قسم اللغة العربية- فصل الخريف 2022، ومنح 28 طالبًا درجة الدبلوم العام في التربية فصل الخريف 2022.

ووافق المجلس أيضا على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة بقسم العلوم النفسية، ومنح طالبتين درجة الدبلوم الخاص تخصص طفل غير عادي فصل الربيع 2022.