الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشوهات ونزيف حاد.. العناية الإلهية تُنقذ حياة طفلة من عملية ختان بميت غمر

ارشيفية
ارشيفية

طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، قضت ممرضة على مستقبلها عندما أجرت لها عملية ختان تلبية لطلب والد الطفلة، إلا أن الطفلة كادت تفقد حياتها بسبب العملية والتي تسببت في تشوه اعضائها التناسلية وأصابتها بنزيف حاد. 

الختان جريمة 

النيابة الإدارية أجرت تحقيقاتها في تلك الجريمة وانتهت بإحالة الممرضة إلى المحاكمة الجنائية وأصدرت بيانا ناشدت فيه الأهالي وأولياء الأمور بالابتعاد عن الممارسات غير المرخص بها طبيا وحماية بناتهن من التعرض لمثل تلك الجريمة البشعة التي لها تداعيات ومضاعفات جسدية ونفسية غاية في الخطورة، وتخضع للتجريم ويعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المشدد لمن يجريها، بخلاف العقوبة الجنائية التي تقع على من طلب إجرائها.

عقوبات صارمة 

وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 (تجريم ختان الإناث)، عقوبات مغلظة لكل من الطبيب ومزاولى مهنة التمرين حال إجراء عمليات الختان، ولكن حرص المشرع على تغليظ العقوبة حال إجراء العملية من قبل مزاولي مهنة التمريض.

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه .

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية، إلى قرارها بإحالة ممرضة بالوحدة الصحية بميت العز التابعة للإدارة الصحية بميت غمر للمحاكمة العاجلة.

بلاغ ونزيف حاد 

وتلقت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الثاني، بلاغًا من الإدارة الصحية بميت غمر حول الواقعة، وكشفت التحقيقات التي باشرتها المستشارة مروة الضهيري، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مدير النيابة، عن قيام المتهمة بإجراء تدخل جراحي غير طبي مجرم قانونًا "ختان" لطفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا،  بإزالة أجزاء من أعضائها التناسلية وذلك بمنزل والد الطفلة المذكورة، مما كان من شأنه حدوث مضاعفات جسيمة ونزيف شديد للطفلة، أدى لاحتجازها بمستشفى ميت غمر المركزي يوم 4 أغسطس 2022 والسيطرة على النزيف الذي كان من شأنه تهديد حياتها.

شوهت اعضائها التناسلية 

واستمعت النيابة، لشهادة عددٍ من الأطباء بمستشفى ميت غمر العام، والذين قرروا بالتحقيقات، أنه في تمام الساعة 9 صباح يوم الخميس 4 أغسطس، دخلت المجني عليها المستشفى، وبالكشف عليها تبين وجود نزيف شديد من منطقة البظر والشفرتين من المهبل، نتيجة تدخل جراحي غير طبي مجرم قانوناً (ختان)، ووجود 6 غرز في تلك المنطقة في الجزء الخارجي للمهبل، وأنه تم إزالة أجزاء من أعضائها التناسلية، حيث قام الفريق الطبي على الفور بتدارك آثار النزيف، وإسعاف الحالة والإبلاغ الفوري عن الواقعة.

كما ورد للنيابة تقرير الطب الشرعي المتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفلة، تبين وجود 3 جروح تم خياطتها بغرز جراحية لكل من منطقة البظر والشفرتين الصغيرتين، وأن تلك الإصابات يجوز حدوثها من مثل إجراء عملية (ختان)، وبناءً عليه، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة العاجلة.

شوهت اعضائها التناسلية ميت غمر النيابة الإدارية الختان الختان جريمة ممرضة طفلة

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