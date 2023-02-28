المصري بـ10 لاعبين يتفوق على إنبي بهدفين لهدف في الدوري

تغلّب المصري على نظيره إنبي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الثلاثاء، بإطار مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وتقدم مروان حمدي للمصري في الدقيقة 31، وتلقى بعدها كارت أحمر في الدقيقة 38 ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وأحرز سعيد كمال هدف المصري الثاني في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني، وقلص الفارق لإنبي أحمد أمين “قفة” في الدقيقة 82.

ورفع المصري رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، بينما وقع إنبي في المركز الـ 15 بـ 17 نقطة.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى ..عصام ثروت

خط الدفاع ..أحمد عماد – عمرو موسى- عماد الدين أبوبكر

خط الوسط..إلياس الجلاصي- زياد كمال إسلام عطية- عمرو السعداوي

خط الهجوم ..محمد عبد اللطيف جريندو – عبد الرحيم دغموم – مروان حمدي.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب ضيفه البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

وافتتح كريم بامبو التسجيل لـ البنك الأهلي في الدقيقة 53 من هجمة مرتدة، حيث استغل تمريرة خاطئة من لاعب سيراميكا كليوباترا، لينفرد بالمرمى ويسكن إياها الشباك.

وتمكن عمرو قلاوة من تسجيل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 70، من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من زميله صلاح محسن.

وتمكن صلاح محسن من تسجيل الهدف الثاني لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 87، من هجمة مرتدة مميزة، ليُهدي فريقه نقاط الانتصار الثلاث.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا لـ 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأدار المباراة تحكيميًا وليد عبد الرازق ويساعده هشام الدسوقي ومحمود مصطفى، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.