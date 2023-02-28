حزب «المصريين»: العلاقات مع المجر تخلق فرصًا اقتصادية واعدة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، زيارة رئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان إلى مصر، مؤكدًا أن العلاقات المصرية المجرية تاريخية قديمة وهي علاقات مميزة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية.

وأشاد «أبو العطا»، في بيان اليوم الثلاثاء، بتوقيع الرئيس السيسي إعلان للشراكة الاستراتيجية مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، متوقعًا أن تنعكس الزيارة على التبادل التجاري ونفاد الصادرات المصرية إلى المجر وأوروبا الشرقية بشكل عام، لافتًا إلى أن إطلاع رئيس وزراء المجر على إصلاحات مناخ الاستثمار في مصر يشجع على زيادة الاستثمارات المجرية في مصر.

وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر يُعمق بدوره التعاون وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى دولة المجر، والوصول بها إلى المستهدف في مختلف القطاعات خلال عام 2023، مؤكدًا أن خير دليل على انتهاج مصر سياسة التوسع الاقتصادي وتعظيم العلاقات والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة هو ما شهدته الزيارة من توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتعليم والشباب والرياضة.

وأوضح أن سياسات الرئيس السيسي تدعم إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول وخاصة أوروبا، باعتبارها الشريك التجاري الأول، ويمكن استثمار زيارة رئيس وزراء المجر في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تحافظ على دورها كلاعب إقليمي مهم على الساحتين السياسية والاقتصادية، وتحرص على علاقات طيبة مع الجميع، وتلعب دور الوسيط في الأزمات، ونجحت في استعادة ريادتها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس على العديد من الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.

وأكد أن العلاقات المصرية المجرية شهدت بما لا يدع مجالًا للشك طفرة ونقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي، منذ أن زار المجر عام 2015 ثم 2017، موضحًا أن النقلة النوعية في العلاقات بين الدولتين تعكس بكل تأكيد فلسفة السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي وهي الانفتاح على كل الدوائر المختلفة، وخاصة دوائر شرق أوروبا، مشيرًا إلى أنه من مصلحة الدولة المصرية أن تكون علاقتها مع كل هذه التكتلات من جانب ومع كل دولة داخل التكتلات على المستوى الثنائي تغطي كافة المجالات الممكنة على حسب المصالح المتبادلة بين مصر والدولة أو التكتل المعني، وزيارة رئيس وزراء المجر لمصر تأتي في هذا الإطار.

وأشار إلى أن أحد الأهداف الأساسية للرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد هو الاهتمام بقطاع الصناعة، وهو اهتمام في محله ستظهر نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وهناك توجيهات من الرئيس السيسي بتوطين الصناعات في مصر.