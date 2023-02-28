مدرب سمر حمزة يكشف سر ضياع ذهبية بطولة المصارعة (صور)

أكد محمد طلبة، المدير الفنى لمنتخب مصر للمصارعة أن سمر حمزة تأثرت بشكل كبير خلال مشاركتها ببطولة إبراهيم مصطفى للتصنيف العالمى التى أقيمت خلال اليومين الماضيين بمدينة الاسكندرية، بسبب الاصابة التى تعاني منها بطلة العالم.

وكشف طلبة أن سمر شاركت بالبطولة الاخيرة متأثرة بقطع جزئى في الغضروف، ما تسبب في ضايع التتويج بميدالية كانت مضمونة بالنسبة للاعبة المنتخب الوطنى .

وكشف طلبة في تصريحات اليوم أن سمر حمزة من اللاعبات المميزات ولها تاريخ مشرف وقادرة على التأهل بسهولة لدورة الالعاب الاولمبية القادمة و ستكون حاضرة بقوة في أولمبياد باريس المقبلة.

وأوضح المدير الفنى لمنتخب مصر للمصارعة أنه فضل مشاركة سمر حمزة في بطولة إبراهيم مصطفي رغم الاصابة للحفاظ على تصنيفها العالمي مؤكداً أن البطولة شهدت منافسات قوية وظهرت أكثر من لاعبة بمستوى مميزة مثل اية مجدي لاعبة منتخب مصر وزن 65 والتى وكانت قريبة جداً من الفوز بميدالية وجاءت في المركز الرابع في التصنيف النهائى وتعد اية مجدى من الابطال الوعدات ولها مستقبل كبير ومتوقع لها الوصول ايضا لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة.