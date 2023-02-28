الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اقتراحات النواب» توافق على إقامة مدينة لصناعة الفخار بسمنود

النائبة ليلي أبو
النائبة ليلي أبو إسماعيل

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبوإسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بشأن إنشاء  حاضنة أعمال لعمال الفخار بسمنود  بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وجهاز التنمية الصناعية وهيئة تحديث الصناعة بالتعاون؛ لتقنين أوضاع العمال وعمل البنية التحتية لهم من غاز وكهرباء وعمل أفران حديثة بالغاز والكهرباء صديقة للبيئة.
وأضافت النائبة فى كلمتها أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى أن المشروع سيتم تنفيذه على المصرف المغطى فى ميت عساس، وذلك لإحياء صناعة الفخار التى اشتهرت بها مدينة سمنود، نظرا لاندثار هذه المهنة نتيجة طرد وزارة الرى المئات من مصنعى الفخار الذين يقطنون جوانب الترع والمصارف؛ بسبب احتياجهم للمياه فى مجال عملهم، ومطالبتهم بضرائب باهظة.

وطالبت النائبة بتخصيص المصرف المغطى الممتد من كفر الثعبانية حتى ميت عساس وقد وافقت المحافظة على تخصيص ٢ فدان منه لعمل مدينة حرفية لعمال الفخار كمكان للصناعات التراثية وإنشاء أفران صديقة للبيئة، وإعادة تدريب عمال الفخار على طرق الحرف الحديثة وكذلك إعطاءهم قروض لحثهم على صناعة منتجات زخرفية حديثة وعمل منصة الكترونية لتسويق منتجاتهم، وكذلك تلقى التدريبات من هيئة تحديث الصناعة لعمل منتجات تنافسية وتصديرها للخارج.

لجنة الاقتراحات والشكاوي مجلس النواب محافظة الغربية جهاز تنمية المشروعات أوضاع العمال النائبة

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