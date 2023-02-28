عاطل يمزق جسد جامعى فى إمبابة

أنهى عاطل حياة طالب، اليوم الثلاثاء، إثر التعدي عليه بسلاح أبيض فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبين من التحريات أن الضحية طالب جامعي، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، ما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وقالت والدة المجني عليه إنه كان يدافع عن صديقه، إثر اعتداء المتهم عليه بسلاح أبيض، مما دفع الجاني لطعنه بسلاح أبيض.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.