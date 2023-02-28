جهاز العبور يعلن موعد انطلاق مبادرة «حقك تنظمي»

أعلن أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية بالعبور (إدارة تنظيم الأسرة) لتدشين مبادرة حقك تنظمي كحملة تنشيطية وتوعوية مجانية ضمن مشروع تنمية الأسرة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لاهالي مدينة (العبور) تحت شعار (حقك تنظمي) ضمن مبادرة أيامنا أحلى.

وأفاد الشريف أن حملة (حقك تنظمي) ستقام اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/٤ وحتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٨، موضحًا أنه ستقدم الخدمة بالمراكز الطبية التابعة للإدارة الصحية وبالعيادات المتنقلة وذلك بالأماكن الآتية:

١_يوم السبت (العبور الجديدة بجوار مدرسة الكرامة التجريبية)

٢_يوم الاحد (الحي الاول بجوار مكتب البريد).

٣_يوم الإثنين(اسكان الشباب ٧٠م بجوار مدرسة الـ٧٠م).

٤_يوم الثلاثاء (العبور الجديدة بجوار مدرسة الكرامة التجريبية)

٥-يوم الاربعاء(الحي الترفيهي بجوار مسجد الفاروق عمر).

وأوضح بأن الحملة تقدم جميع الخدمات ورسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما تستهدف الحملة رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأم والطفل وكذلك رفع الوعي الصحي للأسرة المصرية وإفادة الإدارة الصحية بالعبور أنه سيتم إقامة معرض لمنتجات نادي المرأة بأماكن تواجد العيادة المتنقلة أثناء الحملة طبقا للخطه الموضوعه لتنمية قدراتهن الذاتية.

تطوير ورفع كفاءة الطرق

ووجه المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءات الطرق الجارية لسهولة تنقل المواطنين ولمنع التكدسات المرورية بها.

وأشار إلى أنه جاري استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع بالحارة اليسري بشارع اللواء جمال محمد فايق الفاصل بين المنطقة الصناعية (ب&ج) ومنطقة اسكان الشباب الممتد من الطريق الرئيسي لحي الشباب بجوار محطة وقود بترومين وحتي محطة التعاون وستستكمل باقي اعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا.