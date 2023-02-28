الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز العبور يعلن موعد انطلاق مبادرة «حقك تنظمي»

جريدة الدستور

أعلن أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية بالعبور (إدارة تنظيم الأسرة) لتدشين مبادرة حقك تنظمي كحملة تنشيطية وتوعوية مجانية ضمن مشروع تنمية الأسرة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لاهالي مدينة (العبور) تحت شعار (حقك تنظمي) ضمن مبادرة أيامنا أحلى. 

وأفاد الشريف أن حملة (حقك تنظمي) ستقام اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/٤ وحتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٨، موضحًا أنه ستقدم الخدمة بالمراكز الطبية التابعة للإدارة الصحية وبالعيادات المتنقلة وذلك بالأماكن الآتية:

١_يوم السبت (العبور الجديدة بجوار مدرسة الكرامة التجريبية) 
٢_يوم الاحد (الحي الاول بجوار مكتب البريد). 
٣_يوم الإثنين(اسكان الشباب ٧٠م بجوار مدرسة الـ٧٠م). 
٤_يوم الثلاثاء (العبور الجديدة بجوار مدرسة الكرامة التجريبية) 
٥-يوم الاربعاء(الحي الترفيهي بجوار مسجد الفاروق عمر).

وأوضح بأن الحملة تقدم جميع الخدمات ورسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما تستهدف الحملة رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأم والطفل وكذلك رفع الوعي الصحي للأسرة المصرية وإفادة الإدارة الصحية بالعبور أنه سيتم إقامة معرض لمنتجات نادي المرأة بأماكن تواجد العيادة المتنقلة أثناء الحملة طبقا للخطه الموضوعه لتنمية قدراتهن الذاتية.

تطوير ورفع كفاءة الطرق 

ووجه المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءات الطرق الجارية لسهولة تنقل المواطنين ولمنع التكدسات المرورية بها.

وأشار إلى أنه جاري استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع بالحارة اليسري بشارع اللواء جمال محمد فايق الفاصل بين المنطقة الصناعية (ب&ج) ومنطقة اسكان الشباب الممتد من الطريق الرئيسي لحي الشباب بجوار محطة وقود بترومين وحتي محطة التعاون وستستكمل باقي اعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا.

حقك إنطلاق حملة من حقك تنظمي مبادرة مارس المقبل العبور

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

«نوّارات مصر».. كيف نجحت الدولة فى حصار الختان؟

جهاز العبور يعلن موعد انطلاق مبادرة «حقك تنظمي»

وزير العدل: الدولة حققت إنجازات واسعة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان

الصدر يدعو العراقيين لإنقاذ البلاد من التصحر

«هتك عرض وصور عارية».. القصة الكاملة لسجن مطرب مهرجانات شهير

«اقتراحات النواب» توافق على مقترح التوزيع الجغرافي العادل لأطباء التكليف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية