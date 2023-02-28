محاكمة شقيقين احتجزا عاملا بسبب خلافات مالية في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، إحالة شقيقين للمحاكمة الجنائية بتهمة احتجاز عامل بسبب خلافات مالية بينهم.



كان تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى السيدات، بتلقيها اتصالاً هاتفياً من نجلها الذي يعمل سائقًا وأخبرها بتعرضه لواقعة احتجاز من بعض الأشخاص "لا يعلم بياناتهم" حال استقلاله السيارة خاصته.

وعقب ذلك ورد اتصال هاتفي آخر طلب خلاله المتصل مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية نظير إطلاق سراح نجلها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بمحافظة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهـمــا اعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد مساومة والد المجنى عليه؛ لوجود خلافات مالية بينهم على مبلغ مالى فى مجال الاتجار بالمواشى.



وتم التوصل لمحل تواجد المجنى عليه بأحد المزارع ، وكذا السيارة الخاصة به ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي، هاتف محمول، خاصين بالمجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق، واتهم المشكو فى حقهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.