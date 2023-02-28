رئيس وزراء المجر يعلن عن منتدى اقتصادى مصرى مجرى تشارك فيه 86 شركة

كشف ڤيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، أن المباحثات التي أجراها اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت رائعة، كونها تسهم بشكل فعّال في تعزيز مستوى العلاقات الثنائية.

وأضاف رئيس وزراء المجر، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيكون هناك منتدى اقتصادي مصري مجري تشارك فيه 86 شركة، وسيكون هناك تعاون وثيق في الطاقة النووية، وبعد عام 2026 سنشتري الغاز المسال من مصر، وسنأتي إلى هنا وسنصنع هنا (يقصد مصر)، ونوطن صناعات ومنتجات ذات مستوى عال، وسعداء أنكم ترسلون لنا طلابا مصريين".

ولفت ڤيكتور أوربان إلى أن هناك أولوية لدى المجر في تعميق العلاقات مع مصر على شتى المستويات.