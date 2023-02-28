محافظ الدقهلية: مستمرون في التصدي للبناء المخالف

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.

وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقال محمد عبد الباقى رئيس مركز و مدينة منيه النصر إنه تم متابعة تنفيذ ازالة فورية وفك شدة خشبية لسقف دور ثاني علوي بنطاق الوحدة المحلية لقرية النزل على مساحة 120 متر مربع بالتنسيق مع الشرطة وبإشراف ومتابعة جيهان النادي نائب رئيس المركز ورمزي زهري رئيس الوحدة المحلية بالقرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

السنبلاوين

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إنه تم متابعة تنفيذ إزاله فوريه لأحد المواطنين بناحية قريه المخزن التابعه للوحده القرويه بميت غريطه لمخالفته الرخصه الصادرة لسور مبنى بالطوب الأحمر والمونه الاسمنتيه على مساحة 144متر مربع بارتفاع 3م وتمت الازاله علي نفقه المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه بإشراف عادل موافى رئيس الوحده القروية بميت غريطة وفريق العمل الميدانى.

طلخا

كما أكد محمد أمين رئيس مركز و مدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ ازالة فورية لتعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص عبارة عن حوائط حاملة بالدور الثالث العلوى بمدينة طلخا حوض ابوالعز على مساحة 130 متر مربع وتم ايضا ايقاف اعمال بناء مخالف للدور الخامس العلوي بمساحة 170 متر مربع بشارع العراقي بالمدينة وتم مصادرة معدات وادوات البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة باشراف ريهام الحلو نائب رئيس المركز.

المنصورة

و قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصوره إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة وفك شدة خشبية لحديد تسليح لعمل أعمدة بالمخالفه لشروط الترخيص بحوض ابن زيد أمام بوابه الجامعه توشكي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية للازمة لإلزام المواطن بالحدود المسموح بها وفقا للترخيص له في هذا الشأن.

ميت غمر

وقال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة ميت غمر انه تم متابعة تنفيذ ازالة لمعاودة صب الدور الثالث علوي بدون ترخيص وذلك بعزبة عكرش بالمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

المطرية

كما قال نادر محي الدين رئيس مركز و مدينة المطرية إنه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شدة خشبية لسقف دور ارضي علي مساحة 80 متر مربع بمنطقة الجسر الواقي بالغصنة خارج الحيز العمراني وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

التعدي على الأراضي الزراعية

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.