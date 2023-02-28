السيطرة على حريق الاتكة قبل أن يمتد إلى باقي السفن المجاورة

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة تصنيع السفن بميناء الأتكة بمحافظة السويس قبل أن يمتد الي باقي السفن المجاورة.

كان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا بوجود حريق بإحدى مناطق تصنيع السفن بميناء الأتكة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وعلي الفور تم الدفع بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنعه من الامتداد الي ورش تصنيع السفن المجاورة لمكان الحريق ،كما دفعت مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية بعدد من سيارات الإسعاف إلا أن لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق.

وفي سياق متصل كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد أعلن رفع حالة الطوارئ بمنطقة عتاقة واستدعاء سيارات الحماية المدنية وشركات البترول، للتعامل الفوري مع النيران، منعا لوصولها إلى بقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة.

وكشف شهود العيان أن الحريق بدأ من مركب في الصيانة وامتد بسبب وجود مواد طلاء وأخشاب مجاورة للحريق، نظرا لأن المكان هو ورش بناء المركب والتصليح أيضا.

ومن جانبه أمر اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، بتحرير محضر بالواقعة وتشكيل فريق من البحث الجنائي لمعرفة أسباب وقوع الحريق وأيضاً، وحصر التلفيات والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق وسماع أقوال الشهود.