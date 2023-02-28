الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري الذين بلغوا سن المعاش

التكريم
التكريم

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم218، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر فبراير الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة، وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملين الذين تم تكريمهم هم وعادل قرني جمعة كلية الطب البيطري، ورياض عبد الحميد كلية التعليم الصناعي، وموريس منير أمين كلية التربية، وهدى أحمد سيد كلية الآداب، وشكري حافظ هاشم كلية علوم الأرض، ومحمد عباس سيد إدارة الجامعة، وكمال صلاح حامد كلية الخدمة الاجتماعية.

وفي سياق آخر، كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم، بجلسته رقم 218 الدكتور عبد اللاه حسين عميد كلية الزراعة السابق على جهوده المبذولة خلال فترة عمادته، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، الشكر إلى الدكتور عبد اللاه حسين وأهداه درع الجامعة خلال الجلسة تقديرا لمجهوداته وعطائه خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركته الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة، وتحقيق العديد من النجاحات.

وأكد الدكتور منصور أن التكريم جاء انطلاقا من تقدير الجامعة لدور أعضاء هيئة التدريس، وما يقدمونه للنهوض بالمنظومة العلمية والأكاديمية.

الدكتور منصور حسن الخدمة الاجتماعية هيئة التدريس جامعة بني سويف رئيس الجامعة

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وائل لطفي

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